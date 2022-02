CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da içinde yer aldığı 6 muhalefet partisi liderinin toplantısı ile ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “Türkiye’nin yanında olduğumuz için bu fotoğrafta yer alıyoruz” dedi.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık konu ile ilgili açıklamasında, “Adalet, ahlak, ehliyet ve liyakat, tek akıl değil ortak akıl, kutuplaşma değil kucaklaşma, hesaplaşma değil helalleşme istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz.”dedi.

Borca ve tüketime dayalı değil, üretim ve istihdama dayalı ekonomi, günlük siyasi menfaatler uğruna milli ve manevi değerlerin içi boşaltılmasın, yozlaştırılmasın istediklerini belirten Cıdık,

“Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, aileler tarumar olmasın, ülkemizin geleceği ipotek altına alınmasın ve ülke yönetiminde istişare rafa kalkmasın diye çaba gösteriyoruz. Türkiye, ne yazık ki kötü yönetimin kötü sonuçlarını yaşıyor. Sefalet endeksinde, demokrasi endeksinde en kötü ülkelerle aynı kategoride yer alıyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ilk 5 ülkesinden biri. En yüksek faiz oranına sahip ülkelerinden biri. Farklı kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarda Benin, Uganda, Tanzanya, Fiji, Bahamalar gibi ülkelerle aynı seviyede değerlendiriliyor. İşte böylesi bir ortamda biz sadece birilerine karşı olduğumuz için değil, Türkiye’nin yanında olduğumuz için bu fotoğrafta yer alıyoruz. Biz, ‘birileri gitsin de ne olursa olsun’ dediğimiz için değil ‘ne olursa olsun Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız’ dediğimiz için bir aradayız. Biz sadece ‘birilerini yenmenin ve seçim kazanmanın’ değil, Türkiye’yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz. Şimdi, ‘iktidarı kaybedersek ne olacak?’ korkusuna kapılanlar bizi eski Türkiye’yi geri getirmekle suçluyorlar. Biz eski Türkiye’yi geri getirmenin değil Yeniden Büyük Türkiye ve Yaşanabilir bir Türkiye’yi kurmanın gayretindeyiz. Ve öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Öyle bir Türkiye inşa edeceğiz ki, her bir vatandaşımız kazanacak, bu topraklar üzerinde herkes mutlu, huzurlu ve insanca bir yaşam sürecek. Hayat pahalılığı, zamlar, işsizlik ve özetle hükümetin düzelteyim derken her geçen gün daha da bozduğu ekonomi...

Bir yandan artık vatandaşların yastıklarına, kefen paralarına göz diken iktidar, diğer yandan tüketime, borca, israfa hız kesmeden devam eden yine aynı iktidar..

İşine gelince, "yaptığımız her şeyi bize Allah yaptırıyor" diyecek kadar fütursuzlaşanlar, işine gelince de ‘bu zamları biz yapmıyoruz’ diyecek kadar komikleşenler... 2-3 liralık TRT payını kaldırıp, hemen ardından %127 elektriğe zam yapanlar, dolar kurunu 18'e kadar çıkarıp, bir nebze geri düşünce alkış bekleyenler,

zamlara dövizi bahane edip, döviz düştüğü halde fiyatlar daha da artınca bu kez esnafı, üreticiyi, marketleri suçlayanlar, kira bedeli kadar, bir ailenin fatura giderlerinin olmasına sebep olanlar, KDV'yi %1'e indirdik, problemleri çözdük, hadi şimdi bizi yine alkışlayın diyenler, diğer taraftan her bir ürüne zam üstüne zam yapanlar, bunun hesabını millete vermezler, millet de bunun hesabını soracaktır. Kıymetli vatandaşlarımız, bilesiniz ki; işte bunlar hep aynı kişiler. Değerlerimizin içini boşaltanlar kimlerse, baklava ve tostun içini boşaltanlar da onlardır. Fakat az kaldı, biliyoruz; çok sıkıldınız, yoruldunuz ve bunaldınız. Ama hep birlikte bu kötü gidişata artık son verecek; ülkemize rahat bir nefes aldıracağız. Saadet Partisi, bunun teminatıdır.”şeklinde kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 19:02