‘Türkiye’ye örnek birçok çalışma yapıyoruz’

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Çevre Haftası, Çorum Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kutlama programında yaptığı konuşmasında belediye olarak temiz bir Çorum olsun diye aşkla çalıştıklarını belirterek, çevreci belediye anlamında da Türkiye’ye örnek birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ‘Daha Temiz Bir Çorum İçin Harekete Geç’ temasıyla Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Cemal İbrahim Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programında ilk olarak atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı ‘Atıktan Sanata’ sergisi açıldı.

Serginin ardından Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri defile gösterisi yaptı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi hafif müzik orkestrasının sıfır atık konserinin ardından da açılış konuşmalarına geçildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın etkinlikte yaptığı konuşmada çevrenin, sağlık, vatan, bayrak gibi önemli ve kıymetli olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin 2023, 2053 hedefleri var. Bu hedefler içerisinde çevre de var. Bizde Çorum Belediyesi olarak, okul okul gezip çocuklarımızın çevre duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz. Tertemiz bir Çorum olsun diye büyük bir aşkla çalışıyoruz. Ulusal, uluslar arası nereye gittiysek Çorumluyuz deyince Çorum’un temizliğini söylüyorlar. Hakikaten Türkiye’nin en temiz şehri. Bu duyguyu bize yaşatan personelimize de teşekkür ediyorum. Çevre çalışmaları noktasında Çorum Belediyesi olarak atıkların toplanmasından, birinci sınıf atık getirme merkezinden yıkıntı atıklarını toplama merkezine kadar, toplam yenilenebilir enerji anlamında 8 bin hanenin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından, çevreci enerji kaynaklarından, çöpten sağlayan bir belediye olarak, rüzgârı elektrikte kullanan bir belediye olarak çevreci belediye anlamında Türkiye’ye örnek birçok çalışma yapıyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da çevreyi koruma konusunda herkese büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizerek, “Biz bu ülkeyi gençlere devrediyoruz. Ülkemizi, vatanımızı havasıyla, suyuyla, toprağıyla her şeyiyle tertemiz korumak sizin göreviniz. Çevreyi korumak bütün vatandaşların görevidir. Sadece devletin kurumlarıyla olacak bir şey değildir. Çevreyi korumak için hepimiz işbirliği yapmak zorundayız. Akarsuları, gölleri koruyalım. Bu vatan bizim, koruyalım, kollayalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi arasında yapılan protokol gereğince, 2021-2022 yıllarında düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve İstiklal İlkokulu’na ödülleri takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 19:02