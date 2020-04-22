Türkü Gecesi’ne bekleniyorsunuz

30 yıldır her şart ve ortamda sürdürdüğü başarılı yayınlarıyla, Çorum kamuoyunu bilgilendiren gazeteniz Hakimiyet, koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyan tüm Çorumlular için Türkü Gecesi düzenliyor.

Bu akşam saat 20,30’da gazetemizin facebook sayfasından yapacağımız canlı yayınla, takipçilerimiz türkü dolu bir gece yaşayacak.

Ömrünü türkülere adamış şampiyonluklarıyla ünlü, gönül adamı Arif Sadeçolak ve ekibinin seslendireceği türkülerle buluşmak için tüm hemşehrilerimizi https://www.facebook.com/corumhakimiyet/ sayfamıza bekliyoruz.

(ÇORUM HAKİMİYET GAZETESİ)

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 19:51