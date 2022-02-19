Türkülerle kulakların pasını sildiler

“Şarkı ve Türkülerle Anadolu” ses yarışmasında final heyecanı yaşandı.

Lise ve üniversite kategorisinde yaklaşık 100 kişi arasından belirlenen 14 finalist jüri karşısına çıktı.

Çorum genelindeki lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlenen “Şarkı ve Türkülerle Anadolu” Ses Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Finale kalan 14 yarışmacı birbirinden güzel şarkı ve türkülerle jüri karşısına çıktı.

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen yarışmanın final ve ödül töreni Devlet Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Yarışmada lise kategorisinde 7, üniversite kategorisinde 7 kişi olmak üzere 14 finalist saz heyeti eşliğinde canlı performansları ile yarıştı.

Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda lise kategorisinde birinci Soner Akkaya, ikinci Öykü Eker, üçüncü Pınar Yiğitoğlu, dördüncü Sudenaz Aşgın, üniversite kategorisinde ise birinci Nilay Esenkaya, ikinci Dilara Gürses, üçüncü Melike Kaya, dördüncü Fadime Biçer oldu.

Yarışmanın birincilerine 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere 500 TL, dördüncülere ise 250 TL mansiyon ödülü verildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel tarafından takdim edildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022, 10:28