TÜRMOB’tan ekonomi raporu

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan, ekonomik sorunların çözümüne yönelik bir rapor hazırladıklarını belirterek yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

51. Karadeniz Oda Başkanları toplantısı, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, İstanbul SMMMO ve Platform Başkanı Yücel Akdemir, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, 25 ilden katılan oda başkanları ve üyeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan 425 meslek mensupları ile toplam 33 bin 613 mükellefe hizmet verdiklerini söyledi.

DOĞAN: HIZLI TREN VE HAVAALANI OLMAMASINA RAĞMEN İHRACAT ALANINDA ÖNEMLİ BİR HACME SAHİBİZ

Çorum’un ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Ali Can Doğan, “İlimizde hızlı tren, havaalanı gibi devlet yatırımlarından uzak kalmasına rağmen Türkiye genelinde ihracat alanında önemli bir hacme sahiptir. 30 Kasım itibariyle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan verilere göre, ilimiz 800 milyon 131 bin dolar ihracat ile Türkiye’de 23. sırada yer bulunmaktadır. Çorum tarih boyunca konumu, sosyal yapısı, doğası ve zengin kaynakları ile hep odak noktası olmuştur. Günümüzde de cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Ekonomik yapısı ile lider illerdendir. Çorum halkı girişimci ve yenilikçi yapısıyla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir” dedi.

CANDAN: MUHASEBECİLİK MESLEĞİ TOPLUMDA TEMSİL YÖNÜ EN GÜÇLÜ MESLEKLERDEN BİRİSİ

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da ekonominin hayatın olmazsa olmazlarından olduğunu ifade ederek “Sizler de hayatın bu can damarına ayar veren topluluksunuz. Bu anlamda bu güzide topluluğun Çorum’da bulunması şehrimiz açısından gerçekten önemli. Muhasebecilik mesleği toplumda temsil yönü en güçlü mesleklerden birisi” diye konuştu.

ARIKAN: BİZSİZ BU EKONOMİ ASLA YÜRÜMEZ

TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TÜRMOB’un 1 milyonluk büyük bir aile olduğunu ifade ederek, “Bizsiz bu ekonomi asla yürüyemez, yürüyemeyeceğini de görmeye başladılar ve görmeye devam edecekler. Yeter ki biz büyük bir camia olduğumuzu bilelim. Bugün ekonomi dönüyorsa bizim sayemizde olduğunu herkes biliyor. Bu anlamda ekonominin dönmesi ile ilgili raporlar hazırladık. Sektörel raporlar hazırladık. Ekonomide ciddi günler yaşıyoruz. Koronavirüs kadar önemli, yarın sabah doların ne kadar olacağı bilinmeyen bir süreç yaşanıyor. TÜRMOB olarak adece eleştiren değil, tespitini iyi yapan ve çözüm üreten bir rapor hazırladık. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu

Toplantıda Çorum’u tanıtan sinevizyon gösterisi de katılımcılara izletildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021, 14:31