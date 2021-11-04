TÜRSAB'dan sınav duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 46. ve devamı maddeleri uyarınca yapılacak Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınav ve mülakatı TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından düzenlenecek. Sınav öncesi gerçekleştirilecek olan online hazırlık eğitimleri, TÜRSAB web sitesi içerisinde bulunan “Kurumsal” sekmesinde yer alan “TÜRSAB Akademi” içerisindeki “Enformasyon Memurluğu Online Hazırlık Eğitimleri” alanından 25 Ekim-27 Kasım 2021 tarihleri arasında katılımcıların online sınava hazırlanmaları için ücretsiz sunulmaktadır.



Sınava başvurular 25 Ekim 2021-25 Kasım 2021 tarihleri arasında, Online Enformasyon Memurluğu Sınavı 28 Kasım 2021 tarihinde, Online Yabancı Dil Sınavı 4-5 Aralık 2021, Online Yabancı Dil Mülakatı ise 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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