Tuvalette mahsur kaldı!

FATİH BATTAR

Amasya'dan Çorum'a ziyarete gelen İ.H (55) girdiği kafenin tuvaletinde mahsur kaldı.

Olay bugün akşam 19:00 sularında Piribaba Parkı'nda kafede meydana geldi. Amasya'dan Çorum'a ziyaret için gelen İ.H, kafelerin kapanma saatine yakın bir kafenin tuvaletine girdi. Kafelerin saat 19:00'dan sonra kapandığını unutan 55 yaşındaki adam, tuvaletten çıkacakken kimsenin olmadığını fark etti.

Telefonla polisten yardım isteyen adam, yaklaşık yarım saat kafede mahsur kaldı.

Polis işletme görevlisini arayarak içerde bir kişinin mahsur kaldığını anlattı. İşletme görevlisinin kafeye gelmesiyle İ.H'nin yarım saatlik esareti son buldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 20:19