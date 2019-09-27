TÜVTÜRK’ten cevap geldi

EROL TAŞKAN

Gazetemizde yer alan "El frenimi koparıp, suçu üzerime attılar" başlıklı haber üzerine, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'ndan yapılan açıklamada, kurumun herhangi bir sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Üzeyir Nalcı isimli araç sahibi, muayene öncesi sağlam olduğunu iddia ettiği el freninin, muayene sırasında koptuğu ve kurumun sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddia üzerine bir açıklama yapan TÜVTÜRK Muayene İstasyonu Serdal Demirci, ilgili muayene esaslarını da hatırlattığı açıklamasında şunları ifade etti; "



"MUAYENE ESASLARI

Madde 8- Araç muayeneleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tip Onay Yönetmelikleri, Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte yapılan düzenlemeler dikkate alınarak Ek-1'de belirtilen sınıflara göre ve asgari Ek-2'de verilen cetveldeki hususları kapsayan kontrol ve testleri içerir. Bu kontrol ve testlerin yapılması zorunludur.

Araç muayene sonuçları dört grupta değerlendirilecektir :

1- KUSURSUZ: Muayene edilen araçta herhangi bir eksikliğin bulunmaması halidir. Bu durumda Araç Trafik Belgesinin ilgili kısmına bir sonraki muayene tarihi yazılarak istasyon amiri veya yardımcısı tarafından imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle onaylanır.

2- HAFİF KUSUR: Aracın yapılan muayenesi sonrasında yeniden muayenesine gerek duyulmayan bir eksikliğin bulunması halinde, eksiklikler Araç Muayene Raporunda gösterilip raporun bir örneği araç sahibine veya aracı muayeneye getirene, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için verilir. Araç Trafik Belgesinin ilgili kısmına bir sonraki muayene tarihi yazılarak istasyon amiri veya yardımcısı tarafından imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle onaylanarak muayenesi bitirilir.

3- AĞIR KUSUR : Aracın muayenesi sonucunda tamirine ihtiyaç duyulacak derecede eksiklikler tespit olunması halinde, söz konusu eksiklikler Araç Muayene Raporuna işlenir. Bu eksikliklerin giderilerek aracın yeniden muayeneye gelmesi amacıyla; Araç Muayene Raporunda bir aylık süre tanındığı belirtilerek aracın muayenesi bitirilmez muayene raporu onaylanmaz.

(Değişik:R.G-19/12/2007-26735) Söz konusu Raporun bir örneği aracı getirene verilir ve aracın tekrar muayenesi sırasında verilen rapordaki eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir. Bir aylık süre içinde aynı muayene istasyonuna gelinen ikinci muayeneden muayene ücreti alınmaz. İkinci muayene tarihinden veya bir aylık sürenin dolmasından sonra gelinen muayenelerden muayene ücreti tam olarak alınır. Eksiklikler tamamlanmadığı sürece muayene işlemi tamamlanmış sayılmaz.

(Değişik:R.G-19/12/2007-26735) 4- EMNİYETSİZ : Aracın; can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecede kusurlarının/eksikliklerinin tespiti halinde muayenesi onaylanmaz. Bu tür araçlar için emniyetsiz araç tutanağı düzenlenerek durum trafik zabıtasına bildirilir.

Araçların muayeneleri sonucunda tespit edilen eksikliklerden nelerin hafif kusur, ağır kusur ve emniyetsiz grubuna girdiği Bakanlık tarafından belirlenir."

Araç muayene istasyonlarında araçlara herhangi bir müdahalede bulunulmamakta araçlara zarar verecek bir kontrol yapılmamaktadır. Yasal mevzuat kapsamında Ulaştırma bakanlığı talimatları ve kusurlar tablosu doğrultusunda gerekli gözlem yapılarak ilgili kusur verilmektedir.

Şikayet sahibinin de aracı bu şartlarda muayene edilmiş olup kendisine gerekli açıklamalar yapılmıştır ve istasyondan ayrılmıştır. Sonra istasyona tekrar gelerek bu şikayetini belirtti bizde gerekli açıklamayı yaptık fakat ikna olmamış farklı yollara başvurmuştur. Habere konu olan vatandaşın aracı 2004 model bu durum gayet normaldir çünkü araçların zamanla debriyaj halatı, elfren halatı, lastik, motor gibi parçaları arızalanabilmektedir ve servisler bunun için var. Çorum istasyonu yıllık 30 ile 40 bin araç muayene yapmaktadır ve 11. yılındadır. Bu surede çoğu müşteriler memnuniyetlerini belirterek ayrılmaktadır evet eleştirenler itiraz edenler de var ve olacak ta."