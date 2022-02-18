TÜVTÜRK’ten şikayetçi olmayan yok

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK’le ilgili haberimiz Çorumlular’ın gönlüne tercüman oldu.

Sayısız yorum gelen haberimizle ilgili çok sayıda teşekkür ifadeleri alırken, şikayete esas konuların düzeltilmesi adına beklentiler devam ediyor.

Bünyesinde iki banklık kamelyadan başka sosyal bir donatı barındırmayan TÜVTÜRK’ün onca para kazanıyor olmasına rağmen, insanların yaz-kış bekleyebilecekleri bir yapılanmaya gitmemesi, umursamaz bir tavır olarak kabul ediliyor.

Güya kurumsal bir yapı görünümünde olmasına karşın, sadece insanların mecburiyetleri üzerine bir anlayışın inşa edildiği görünümü sergileyen TÜVTÜRK’te, insana-müşteriye saygı ve ilgi yönünden bir adım atılmazken, kamuoyunun tepkisine kulak tıkayışı da gözlerden kaçmıyor.

Sadece Çorum’la sınırlı olmayan bu davranış yapısı, kredi kartı uygulamasında aldığı esktra ücretle de insanların sabrını zorlamayı sürdürüyor.

Konu hakkında yorumlarıyla görüşlerini aktaran pek çok Çorumlu, araç muayene hizmetlerinin tekelleştiğini ve en önemli sebep olarak başka alternatif olmadığını belirtirken, çare olarak bu yetkinin belediyelere ya da daha çok firmaya verilmesi, rekabet ve hizmet kalitesinin artırılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Özellikle siyasilerin de bu konuda halkın şikayet ve taleplerini takip edip çözümü için adım atmaları bekleniyor.