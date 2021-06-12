Tuzcular Kavşağı'na tam not

Çorum Belediyesi tarafından araç trafiğini düzenlemek amacıyla Tuzcular Kavşağında yapılan kavşak düzenlemesi özellikle araç sürücüleri tarafından büyük beğeni topladı.

Sürücüler düzenlemeyle birlikte kavşakta önemli oranda rahatlama meydana geldiğini vurguladı. Vatandaşların takdirini toplayan Çorum Belediyesi Tuzcular Kavşağı’ndan sürücülerden tam not aldı.

Çorum'da araç trafiğinin en yoğun olduğu kavşaklardan olan Tuzcular Kavşağı’nda çalışmalar nihayete erdi. Bayram tatili sonrası vatandaşların kullanımına sunulan kavşak sürücüler tarafından tam not aldı. Eski halinin trafikte keşmekeşe neden olduğunu ifade eden sürücüler, büyükşehirlerde de bu tür sistemler olması gerektiğini savundu. Yapılan düzenlemeyle kavşakta trafiğin rahatladığını vurgulayan sürücüler ise alternatif çözümler için de önerilerini sunmayı ihmal etmedi.

Tuzcular Kavşağı’nı gün içerisinde sık sık kullandığını dile getiren Şakir Yıldırım, “Kavşak ilk önce karışık geldi ama düzenli oldu aslında. Önceden göbek trafiği yoğunlaştırıyordu. Ama şu an insanlar dikkat ettiği zaman trafik çok akıcı şekilde ilerliyor. Emeği geçenlere başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere teşekkür ediyorum.” dedi. Sola dönüşlerde de çok fazla rahatlama olduğunu vurgulayan Emrah Sakaoğlu ise, “Geliş gidişler için güzel olduğunu düşünüyorum. Sola bakarak dönmek zorunda da kalmadık daha güzel oldu bence.” ifadelerini kullandı. Kavşakta bir taksi durağında çalışan Nejat Karagöz ise kaza oranının düştüğünü gördüklerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür iletti.

Projenin tamamlanması ile trafik yoğunluğunda azalma olduğunu söyleyen Batuhan Kirçi de, “Yapılan düzenlemenin kazaların önüne geçtiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.



