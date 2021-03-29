Tuzcular Kavşağı’na 23 Nisan modeli mi geliyor?

FATİH BATTAR

Çorum’da sık sık kazaların yaşandığı Tuzcular Kavşağı’na kalıcı çözüm aranıyor. En son ambulans ile otomobilin karıştığı kazada bir sağlıkçı ağır yaralanmıştı. Hemen hemen her ay bir kazanın yaşandığı Tuzcular Kavşağı yeniden gündeme geldi.

Edinilen bilgilere Tuzcular Kavşağı’na 23 Nisan Kavşağı’nda yapılan düzenleme gibi bir model düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere kazaların sıkça yaşandığı 23 Nisan Kavşağı’nda belediye düzenleme yapmış ve kazalarda ciddi oranda azalma sağlanmıştı.

2020 yılının başında Çorum Belediyesi, Tuzcular ve Abide Kavşağı’nda araç trafiğini rahatlatacak ve kazaların önüne geçecek bir proje hazırlandığını açıklamıştı.

Emniyet ve belediyenin ortak girişimleriyle Tuzcular ve Abide Kavşağı’nın da 23 Nisan Kavşağı’nda yapılan düzenleme gibi bir model düşünülüyor.

Fevzi Çakmak, İnönü ve Akşemseddin Caddelerinin kavşak noktasında yer alan Tuzcular Kavşağı ile İnönü ve Cengiz Topel Caddelerinin kesiştiği yerdeki Abide Kavşağında yapılacak çalışma ile trafikte bekleme süresinin %30 oranında azaltılması, Gazi ve İnönü Caddesi’nde trafiğinin rahatlatılası ve kazaların azalması planlanıyor.



Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 21:16