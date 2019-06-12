Tuzcular Kavşağı’nda kaza

FATİH BATTAR

Çorum’da hemen hemen her gün bir kazanın yaşandığı Tuzcular Kavşağı’nda Fevzi Çakmak Caddesi’ne doğru ilerleyen iki aracın birbirine çarpması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kaza, sabah 06.30 civarında İnönü Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi’ni birbirine bağlayan Tuzcular Kavşağı’nda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri hafif yaralandı. Araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.