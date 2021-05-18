Tuzcular Kavşağı’nda sona doğru

Çorum Belediyesi, Tuzcular kavşağındaki araç trafiğini rahatlatacak projenin çalışmalarında sona geldi.

Araç trafiğinin en yoğun olduğu kavşaklardan olan Tuzcular Kavşağı’ndaki çalışmalar bayram tatilinde de devam etti. Şehir içi araç trafiğini en az %30 oranda rahatlatması planlanan proje çalışmaları 17 günlük tam kapanmayla başlamış, bayram tatilinde de hız kesmeden devam etmişti. Kavşakta yapılan kazı ve dolgu çalışmaları, asfalt çalışmaları ve sinyalizasyon direklerinin de monte edilmesinin ardından sona yaklaşan çalışmalarda yaya ve trafik işaretlerinin de çizilmesiyle birlikte sona ulaştı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tuzcular Kavşağı’nın tamamlanmasıyla Gazi ve İnönü Caddelerinde de rahatlama yaşanacağını dile getirdi.

Aşgın, sinyalizasyon direklerinin bugün tamamlanarak faaliyete geçeceğini vurgulayarak, “Bayram demeden, gece-gündüz demeden işini aşkla yapan mesai arkadaşlarımız sayesinde çalışmalarımızı hızla sona erdiriyoruz. 17 günlük tam kapanma sürecini değerlendirerek hemşehrilerimizin de mağdur olmaması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürdük. Bugün sinyalizasyon direklerimizi aktif hale getirerek trafik işaretlemelerini de tamamlayacağız ve kavşağı kullanıma açacağız. Şehrimizi en güzel hale getirebilmek için son 2 yılda yaptığımız gibi bundan sonra da çalışmalarımızı daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz. Amacımız daha güzel daha yaşanabilir bir Çorum ortaya çıkarmak.” şeklinde konuştu.