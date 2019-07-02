Tuzcular Kavşağı’nda zemin güçlendirme çalışmaları

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, Cemilbey Caddesi ile Ankara yolunun birleşme noktasında bulunan şehir trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Tuzcular Kavşağı’nda zemin güçlendirme çalışması başlattı.

Her gün binlerce aracın geçtiği ve trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri olan Tuzcular Kavşağı’nda yaşanan yıpranmalardan dolayı harekete geçen belediye ekipleri Tuzclar Kavşağı’nda zemin güçledirme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, zemin güçlendirme çalışamalarının ardından kavşağa asfalt serecek.