Tuzcular ve Abide Kavşağına neşter

Çorum Belediyesi Tuzcular ve Abide Kavşaklarındaki araç trafiğini rahatlatacak proje üzerinde çalışıyor. Proje hayata geçtiğinde kavşaklarda en az %30 oranında rahatlamalar meydana gelecek.

Başkanlık Toplantı Salonunda başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir ve Turhan Candan, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci ve teknik personelin katıldığı toplantıda müdürlük personelinden Yüksek Mühendis Süreyya Özyağcı, yapılacak çalışmayla ilgili sunum gerçekleştirdi. Çorum'da ilk kez gerçekleştirilmesi düşünülen uygulamanın şehir içi trafiğinde önemli rahatlamalar getireceğini ve bu yönüyle de çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, "Seçim dönemi şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projelendirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Projelerimizden biri de şehir içi araç ve yaya trafiğine yönelik düzenlemeler konusuydu. Göreve geldiğimiz günden beri Çorum'u hak ettiği projelere kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çorum halkına şehir içerisinde rahat, konforlu ve bir ulaşım sağlamak için projelendirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tuzcular ve Abide Kavşaklarında yapmayı planladıkları proje üzerinde göreve geldikleri günden beri çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, "Adaylık sürecimizde de bu bölgeyle ilgili bir taahhüdümüz oldu. Proje çalışmalarımız ve projeye yönelik simülasyon çalışmalarımızda artık sona yaklaştık. Yeni Hastane, Akkent ve Sanayiye giden hemşehrilerimiz bu güzergahı kullanıyor. Tuzcular ve Abide kavşağında yapacağımız düzenlemeyle birlikte trafikte bekleme süresi %30 oranında azalacak. Projeyle ayrıca Gazi ve İnönü Caddeleri de rahatlayacak" dedi.

Fevzi Çakmak, İnönü ve Akşemseddin Caddelerinin kavşak noktasında yer alan Tuzcular Kavşağı ile İnönü ve Cengiz Topel Caddelerinin kesiştiği yerdeki Abide Kavşağında yapılacak çalışmanın detayları hakkında da bilgiler veren Aşgın, "Bu özgün projede teknolojik imkanları sonuna kadar kullanacağız. Önümüzdeki süreçte şehrimizin trafik haritası, mevcut durumun tespiti, sorunların giderilmesinin yolları gibi konuları somut verilerle ortaya koyduk. Sol Sığınma Cepli Tasarım (left turn lane) diye de adlandırılan kavşak düzenleme çalışmamızla birlikte hem kavşaklardaki araç geçişleri rahatlayacak hem de kavşak güvenliği üst düzeye çıkacak. Kavşaklardan sola dönüş noktalarında sola dönüş istikametlerindeki şeritlerin sayılarını artıracağız. Hazırladığımız proje, şehrimize hayırlı olsun " diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 17:41