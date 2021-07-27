TYP kapsamında 9 kişi 4 ay süreyle istihdam edilecek

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Çorum merkezde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) uygulanacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Hasanpaşa Halk Kütüphanesi, Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi, Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi ve Çorum Müzesi olmak üzere toplamda 9 kişi 4 ay süreyle istihdam edilecek.

Programın 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp, 13 Aralık 2021 tarihinde sona ereceğini belirten Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, TYP’ye ilişkin şu bilgileri verdi: “Programın konusu Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı yerlerde çevre temizliği faaliyetleridir. Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacak. Başvurular; 29 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarih aralığında alınacak olup, yönetmeliğe göre katılımcılar, geçerli başvurular içerisinden Noter kurası yöntemiyle belirlenecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 2 Ağustos Pazartesi gününe kadar (Pazartesi günü dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden saat 24.00'a kadar iş arayan girişi yaptıktan sonra ‘Online İşlemler’, ‘İş Arayan’, ‘Toplum Yararına Programlar’, ‘TYP Başvuru’ kısmından sistem numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden program başvuruları alınmayacaktır.

Ayrıca, 12 ay içerisinde TYP'den toplam 9 aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabilecek. Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), emekli ve malul aylığı almamak, iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir. Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak, son altı ay içerisinde İŞKUR'un diğer programlarından (kurs ve işbaşı eğitim programından) faydalanmamış olmak, SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP'ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP'ye katılamazlar.”

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, 18:48