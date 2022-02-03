‘Üç aylar manevi baharımız’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandili’ni kutladı.

“Rahmet, mağfiret, huzura ve arınmaya vesile olan, manevi iklimi ile benliğimizi kuşatarak gönüllerimizi ferahlatan üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyen Milletvekili Kavuncu, “Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar; Regâib gecesiyle başlayarak Miraç ve Berat gecesiyle devam edip; bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşıp; Ramazan bayramıyla taçlanmaktadır.

Manevi baharımız üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Bu aylar, ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli ve özel zamanlardır. Bu nedenle bu gün ve gecelerde Rabbimizin rızasını kazanmak için özellikle gayret edilmeli, müminlere sunulan fırsatlar değerlendirilmelidir. Bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapıp, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederek, gönül dünyamız imar edilmelidir. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelip, bu günlerin bereketinden istifade edilerek kurtuluşumuza vesile kılınmalıdır. Bu günlerdeki ihtimamlı yaşantımız hayat nizamımız olmalıdır. Rabbimiz istifade edebilmeyi, hakkıyla vazifelerimizi yerine getirebilmeyi nasip ve ikram buyursun.

Bu vesile ile tüm İslam âleminin, necip milletimizin ve değerli hemşerilerimin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyor. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 17:46