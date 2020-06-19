'Üç kuruşluk vade farkına göz dikiyorlar'

EROL TAŞKAN

YEPAŞ'ın elektrik aboneliği için uyguladığı tahsilat yöntemi eleştirilere neden oldu.

Yeni taşındığı evinin elektrik aboneliği için işlemlerini gerçekleştiren bir vatandaş, ödeme konusunda kendisine dayatılan taksit uygulamasından şikayetçi oldu.

Gazetemizi arayarak şikayetini dile getiren vatandaş, "Ödememiz gereken miktarı kartla ödemek istediğimi ifade etmem üzerine, görevli memur tek çekim yapamayacağını, iki taksitte ödeme kabul ettiklerini söyledi. Benim ödemem gereken miktar 173 TL iken, iki taksit uyguladıkları ödeme şekline göre miktara vade farkı ekleyerek, 181 TL aldılar. Burada mevzu bahis olan, vade farkından alacakları 8 TL'ye edilen tenezzüldür ve insanları buna mecbur bırakmalarıdır. Halbuki alışverişlerde esnafın tümü, her zaman tek çekim yöntemini tercih ediyor olmasına rağmen, YEPAŞ tarafından yapılan bu uygulama bana göre aldatmaca ve dayatma içermektedir. Üç kuruşluk vade farkına göz dikmenin iyi niyetle tarif edilecek bir tarafını bulamıyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 19:52