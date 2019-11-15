Üç muhtardan Aşgın’a destek açıklaması

FATİH BATTAR

Çorum Muhtarlar Derneği ve aynı zamanda Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ulukavak’ta baz istasyonu kurulmasıyla ilgili yaşanan olaylara ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Aşgın’a destek verdi.

Çorum Muhtarlar Derneği olarak Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’in yaptığı hareket ve açıklamaları tasvip etmediklerini belirten Yılmaz Kılcı; “Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’in, belediye uhdesinde olmayan bir husus ile ilgili Belediye BaşkanImIza yönelik yaptığı hareketler ve hakaretler kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştır. Halkımızı belediyeye ve başkana karşı tahrik etmenin, organize etmenin muhtarlık sorumluluğu ile bağdaşmadigı açıktır” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın adaylık sürecinde de belediye başkanlığı döneminde de muhtaralara önem verdiğini ve saygı duyduğunu aktaran Kılcı; “Çorum Muhtarlar Derneği olarak hem il merkezinde hem de ilçe ve köylerimizde hizmet veren bir sivil toplum örgütüyüz. Üyelerimiz, halkımız tarafından seçilmiş mahalle ve köy muhtarlarımızdan oluşmaktadır. Halkımıza hizmet vermek için yola çıkan ve seçilerek işbaşına gelen muhtarlarımız, söz verdikleri hizmetleri, kendi mahalli imkanlarıyla değil, belediye, özel idare ve diğer kuruluşların katkilarıyla gerçekleştirmektedir. Halka hizmet kanusunda işbirligi yaptığımız kurumlar arasında Çorum Belediyesi’nin yeri ve önemi açıkça ortadadır. Muhtarlarımızla belediye başkanımızın işbirliği ve uyumlu çalışması, hemşehrilerimizin alacağı hizmete son derece olumlu yansımaktadır. Çorum Belediye Başkani Sayın Dr. Halil ibrahim Aşgın, hem adaylık sürecinde hem de seçildikten sonra muhtarlarımıza yakın ilgi göstermiş, muhtarlık müessesesine duyduğu saygıyı ve verdiği önemi dile getirmiştir. Göreve başlar başlamaz yaptığı ilk icraatlerden biri "Muhtarlık işleri Müdürlüğü"nü kurmak olmuştur. Sayın Aşgın, istişareye önem veren biri olarak şehrin ve mahallemizin sorunlarını bizlerle istişare etmekte, taleplerimizi dikkate alarak gereğini yapmak için gayret göstermektedir.

İki gün önce bir muhtar arkadaşımızın mahallesine kurulacak olan baz istasyonu vesilesiyle yaptiğı hareket ve açıklamalar Derneğimiz üzmüştür. Hak arama ölçülerini, saygı ve nezaket kurallarını aşan bu fevri hareketleri tasvip etmemiz mümkün değildir. Ulukavak Mahallesi muhtarı üyemiz Hanefi Özdemir'in, belediye uhdesinde olmayan bir husus ile ilgili Belediye Başkanimiza yönelik yaptiğı hareketler ve hakaretler kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmiştır. Halkımızı belediyeye ve başkana karşı tahrik etmenin, organize etmenin muhtarlık sorumluluğu ile bağdaşmadığı açıktır. Muhtar arkadaşımızın yaptığı açıklamalar hiçbir şekilde derneğimizi ve muhtarlarımızı bağlamamaktadır.

Çorum’a hizmet için yola çıkmış bizler ve belediye yönetimimiz bundan sonra da uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimize hizmet yolunda kanunlar, ahlak kuralları ve hemşehrilerimizin beklentileri rehberimiz olacaktır.” ifadelerini kulllandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 15:44