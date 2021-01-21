Uçak Çorum’da hizmete başladı

EROL TAŞKAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi Grup Başkanlığı’ndan ayrılan hemşehrimiz Yeminli Mali Müşavir Mesut Uçak, Çorum’da Yeminli Mali Müşavir bürosu açtı.

Maliye teşkilatının başarılı bürokratlarından olan Mesut Uçak, Yeminli Mali Müşavir Nurettin Bıyık ile ortaklık yaptı.

Memleketi Çorum’a dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Uçak, oluşturdukları yeni büro yapılanmasıyla birlikte Çorumlu mükelleflerine ve firmalara hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Nurettin Bıyık’ın davetiyle başlayan sürecin, yıllarca hizmet ettiği devlet kurumlarından özel sektöre geçişle devam ettiğini belirten Mesut Uçak, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak N:1/28 adresinde Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerini sürdürüyor.

MESUT UÇAK KİMDİR:

1998-2003 yıllara arasında memur olarak göreve başladığı Maliye Teşkilatı’nda, 2014 yılına kadar vergi müfettişi olarak görev yapan Mesut Uçak, 2010-2014 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu, Ankara Grup Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevi yürüttü.

2014-2020 tarihleri arasında Gelir İdaresi Gurup Başkanı olarak görevini sürdüren Mesut Uçak, çalışma hayatı içerisinde çok sayıda başarılı çalışmaya imza atmış ve pek çok kurumsal çalışmanın da koordinatörlüğünü ve yöneticiliğini üstlenmiştir. 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren kamu hizmetlerindeki görevlerinden ayrılan Mesut Ocak, bundan sonraki meslek hayatını Çorum’da Yeminli Mali Müşavir olarak sürdürmektedir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 17:52