UCİM, çocuk istismarı davasının takipçisi olacak

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UCİM Çorum il Koordinatörü Avukat Hande Güllü, 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kısa adı UCİM olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin bu tür üzücü olaylara karşı çocukları korumak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Av. Hande Güllü, Türkiye’yi derinden yaralayan olaya duyarsız kalamayacaklarını söyledi.

Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’nin, “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından şüpheli oldukları için tutuklandığına dikkat çeken Güllü, “UCİM olarak bu davanın da takipçisiyiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 19:43