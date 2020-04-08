Ücretsiz maske dağıtımını eleştirdi!

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, ücretsiz maske dağıtımının sağlıklı olup olmadığını sordu.

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara bağlı olarak online ortamda 20 yaş ile 65 yaş arasındaki tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacağı ve bu maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınması kararlaştırıldı.

‘PTT GÖREVLİLERİNİN VE HALKIN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMAYIN’

Maskelerin ücretsiz olarak dağıtılmasının devlet tarafından alınabilecek en önemli tedbirlerden biri olduğunu ancak maskelerin ne şekilde kullanıcıya ulaşacağının ve bu ulaşım yolunun ne kadar sağlıklı olduğunun sorgulanmayacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Beyaz, “Durum bu iken evden eve bu maskeleri taşıyacak PTT Kargo görevlilerinin sağlığının korunması ve düşünülmesi de devletin sorumluluğundadır. Devleti yönetenlerin sorumluluğu ise bu görevlilerin evden eve maske taşırken salgını da yayabileceğini düşünerek hareket etmesidir. Bu maskeler kurulacak uygun birimlerde, uygun koşullar sağlanarak ve hatta bu konuda Belediye, Valilik, Kaymakamlık gibi kurumların kontrolü ve yardımıyla her isteyen vatandaşa ulaştırılabilecekken, hem kargo görevlilerini hem de bu görevlilerin temas kuracağı ve temas kurma yoluyla elde ele salgını yayarak tüm vatandaşları tehlikeye atabileceği bilimsellikten uzak, kabul edilebilir bir tutum olmayacaktır. Maske dağıtımının salgını engellemeyeceği açıktır ancak maskenin dağıtım şeklinin salgını daha hızlı yayabileceği su götürmez bir gerçekliktir.” dedi.

‘YEDİ ACİL ÖNLEM TALEBİMİZİ HAYATA GEÇİRİN’

Beyaz, açıklamasının devamında, “DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipleri Birliği) tarafından hazırlanan, kamuoyuna duyurduğumuz ve 1 hafta gibi kısa bir sürede binlerce yurttaşın, aydının, akademisyenin, milletvekilinin ve kurumun imzalayarak iradesini yansıttığı 7 acil önlem çağrısına kulak verin.

Çorum KESK Şubeler Platformu olarak süreci yönetmede sorumluluğu olan tüm kurumları bir kez daha sorumlu davranmaya, bilimsel yaklaşımları rehber edinmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.