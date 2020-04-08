Ücretsiz maske dağıtımını eleştirdi!

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, ücretsiz maske dağıtımının sağlıklı olup olmadığını sordu.

Ücretsiz maske dağıtımını eleştirdi!

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, ücretsiz maske dağıtımının sağlıklı olup olmadığını sordu.

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara bağlı olarak online ortamda 20 yaş ile 65 yaş arasındaki tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacağı ve bu maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınması kararlaştırıldı.

‘PTT GÖREVLİLERİNİN VE HALKIN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMAYIN’
Maskelerin ücretsiz olarak dağıtılmasının devlet tarafından alınabilecek en önemli tedbirlerden biri olduğunu ancak maskelerin ne şekilde kullanıcıya ulaşacağının ve bu ulaşım yolunun ne kadar sağlıklı olduğunun sorgulanmayacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Beyaz, “Durum bu iken evden eve bu maskeleri taşıyacak PTT Kargo görevlilerinin sağlığının korunması ve düşünülmesi de devletin sorumluluğundadır. Devleti yönetenlerin sorumluluğu ise bu görevlilerin evden eve maske taşırken salgını da yayabileceğini düşünerek hareket etmesidir. Bu maskeler kurulacak uygun birimlerde, uygun koşullar sağlanarak ve hatta bu konuda Belediye, Valilik, Kaymakamlık gibi kurumların kontrolü ve yardımıyla her isteyen vatandaşa ulaştırılabilecekken, hem kargo görevlilerini hem de bu görevlilerin temas kuracağı ve temas kurma yoluyla elde ele salgını yayarak tüm vatandaşları tehlikeye atabileceği bilimsellikten uzak, kabul edilebilir bir tutum olmayacaktır. Maske dağıtımının salgını engellemeyeceği açıktır ancak maskenin dağıtım şeklinin salgını daha hızlı yayabileceği su götürmez bir gerçekliktir.” dedi.

‘YEDİ ACİL ÖNLEM TALEBİMİZİ HAYATA GEÇİRİN’
Beyaz, açıklamasının devamında, “DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipleri Birliği) tarafından hazırlanan, kamuoyuna duyurduğumuz ve 1 hafta gibi kısa bir sürede binlerce yurttaşın, aydının, akademisyenin, milletvekilinin ve kurumun imzalayarak iradesini yansıttığı 7 acil önlem çağrısına kulak verin. 
Çorum KESK Şubeler Platformu olarak süreci yönetmede sorumluluğu olan tüm kurumları bir kez daha sorumlu davranmaya, bilimsel yaklaşımları rehber edinmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.    

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YORUMLAR
DOĞRU SÖZ
DOĞRU SÖZ - 8 saat Önce

Bunlar ülkeye zerre katkı sağlamazlar ama her şeyi eleştirirler. Bir parazit gibi bu ülkeden beslenirler ama ülkeyi zehirleme adına her şeyi yaparlar.

Ahmet
Ahmet - 8 saat Önce

Einden yüzünden bilimsellik akiyor

Mürşidi Kamil
Mürşidi Kamil - 3 saat Önce

Çarşı her şeye karşı abudik gubudik açıklamalar, laf olsun torba dolsun tarzda laflar. Başkan Erdoğan denizin üzerinde yürüse sizin sol zihniyet aaa
bak yüzme bilmiyor der. Memlekete soldan hayır yok.

çorumlu
çorumlu - 7 saat Önce

buna karşı çıkmaya ancak senin sağlıklı olup olmadığın hakkında bir soru sorulması lazım gerçi siz bu milletin her şeyine karşı sınız

KS19
KS19 - 6 saat Önce

HERŞEYE MUHALEFET YAPANLAR KENDİLERİNE VE ÜLKEMİZE HİÇBİR ŞEY KAZANDIRAMAZLAR!

maske
maske - 3 saat Önce

Milleti gazıkladığınız günleri mumla arıyorsunuz öyle mi?

Zatı zevat
Zatı zevat - 3 saat Önce

Allah akıl fikir versin.Islah olacak halleri yok zira bu zümrenin...

ACI GERÇEKLER
ACI GERÇEKLER - 4 saat Önce

Kelle paça çorbasıyla mücadeleden maske dağıtımına gelmeside güzel bişey. Bunada şükür

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