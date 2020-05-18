Üçtutlarda kanalizasyon çalışması

Çorum Belediyesi, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 4. Sokakta kanalizasyon hat yenileme çalışması yapıyor.

Mevcut ihtiyacı karşılamak için şehrin merkezinde kanalizasyon hat döşeme çalışmaları sürdüren Çorum Belediyesi, bir yandan da eskiyen ve deforme olan hatları yenileyerek alt yapıda olabilecek sorunların önüne geçiyor. Kanalizasyon hat yenileme çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ’’Şehrimizdeki sorunlu altyapıyı yenilemeye devam ediyoruz. Şu anda ise Muratevler 4. Sokaktayız. Bu bölge altyapısı eskimiş ve özellikle bölgesel olarak bazı sıkıntıların yaşandığı bir yer. Şu an ekiplerimiz olası dış etkileri azaltmak için 2 metre derinliğe yeni hat borularını yerleştiriyor. İnşallah buradaki çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız. Sadece burada değil şehrin farklı noktalarında da kanalizasyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buradaki çalışmamızı tamamladıktan hemen sonra da asfaltımızı dökeceğiz ve bu bölge tertemiz bir şekilde inşallah bayrama hazır olacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz evde kalmaya devam etsinler ‘’ dedi.

Başkan Aşgın, kanalizasyon hat çalışmasını incelerken, Su ve Kanalizasyon Müdürü Bekir Sait Toraman da hazır bulundu.