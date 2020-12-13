‘Üçtutlar’ın altyapı sorunu yok’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş’ı ziyaret ederek Üçtutlar’a yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içerisinde Üçtutlar’a yapılan çalışmalarla ilgili Muhtar Bölükbaş ile istişarelerde bulunan Başkan Aşgın, Üçtutlar Mahallesinin genel olarak altyapı bakımından sorunsuz olduğunu vurguladı. Aşgın, “Muratevler civarı yeni yapılanıyor. Baraj etrafı ve Binevler’in bazı bölgelerinin eksikleri bulunuyordu. Biz bu konuda samimi bir gayretin içerisine girdik. Sizlerin verdiği destek de çok önemli. Biz Çorum Belediyesi olarak çalışırken muhtarlarımız bizim elimiz ayağımız oluyor. Ana arterleri biliriz ama ara yollarımızı siz bizden daha iyi bilirsiniz. Bu yüzden tüm muhtarlarımız sorunları çok iyi biliyor, mahallelerinin sorunlarını bize iletiyorlar. Bu anlamda da 2020 sezonunda birlikte güzel işler yaptık.” diye konuştu.

Üçtutlar Mahallesine 7 bin 750 ton asfalt

Ziyaret sırasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan Başkan Aşgın, özellikle Binevler 3. Cadde’de yapılan asfalt ve altyapı çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “33.500 m2 sathi kaplama, 7.750 ton asfalt, 1900 ton yama ile toplamda 9.650 ton asfalt döküldü. Bunların yanı sıra 24 adet yeni yol çalışması yaptık. Sadece asfalt değil Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de çevre düzenlemesi ve parklarla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Bölükbaş: “Saygı duyulacak bir hizmet yaptınız”

Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi verdiği sözlerin arkasında durduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Üçtutlar Mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hakikaten saygı duyulacak bir hizmet yaptınız. Altyapısıyla, asfaltıyla, gençlere ve çocuklara verdiğiniz değerle hepimizin gönlünü kazandınız. Bu değeri bize layık gördünüz, bu hizmetleri bize yaptınız. Mahalle sakinlerim ve kendi adıma çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Ziyarette Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 18:54