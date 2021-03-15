'Ufka Yolculuk' yarışmasında son tarih 12 Nisan

M.BURAK YALÇIN

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan Ufka Yolculuk Bilgi Yarışmasının başvuruları başladı. Son başvuru tarihinin ise 12 Nisan olduğu belirtildi.

2013 yılından bu yana Server Yaşam Vakfı bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik yapılan ve “Kaybedeni Olmayan” yarışmanın detayları ile ilgili bilgi veren Ufka Yolculuk Temsilcisi Abdulkadir Büyükçınar, sağduyulu yaşam merkezinden hareketle bu yılın konusu olarak “Sağlıklı Yaşam” başlığı seçilen yarışmada katılımcıların üç kategoride hazırlanan eserlerden sorumlu olacağını söyledi.

UFKA YOLCULUK YARIŞMALARININ HEDEFİNİ ANLATTI

18 Ocak tarihi itibariyle kayıt almaya başladıklarını belirten Abdulkadir Büyükçınar, Ufka Yolculuk yarışmasının her şeyden önce doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamayı, okuma alışkanlığını geliştirmeyi, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

SON KAYIT TARİHİ 12 NİSAN

Son kayıt tarihinin ise 12 Nisan Pazartesi günü olduğunu dile getiren Büyükçınar, yarışma ile ilgili şu bilgileri verdi: “Sağlıklı yaşam için oku, sağlıklı yaşamı seç ve sağlıklı yaşam için harekete geç” parolası ile tüm genç ve çocukları davet eden Ufka Yolculuk ekibi, bugün ve yarın için güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

‘UFKAYOLCULUK.COM’DAN KAYIT YAPTIRABİLİRLER’

Tüm açılarıyla sağlıklı yaşama yeni bir pencereden bakmak isteyen katılımcılar, yarışma ile ilgili detaylı bilgilere Ufkayolculuk.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilirler. Son başvuru tarihi 12 Nisan Pazartesi olarak belirlenen yarışmaya Ufka Yolculuk web sitesinden “Kayıt Ol” butonuna tıklayarak ya da okullardaki gönüllüler aracılığı ile kayıt yapılabilecekler.

‘SINAVLAR 2 AŞAMALI ŞEKİLDE ONLİNE OLACAK’

Katılımcılar 11 Nisan Pazar – 12 Nisan Pazartesi 2021 tarihinde yapılacak 1. aşama sınava bulundukları yerden interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon aracılığı ile 08.00 - 20.00 saatleri arasında 2 gün boyunca online olarak girebilecekler.

Değişen şartlar ve sağlık koşullarına uygun olması amacı ile randevulu sistemle yine online olarak yapılacak 2. aşama sınav ise 23 Mayıs 2021 Pazar günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında web sitesi üzerinden yayınlanacak sınav merkezlerinde bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefon aracılığıyla gerçekleştirilecek.

‘3 FARKLI KATEGORİDE DÜZENLENECEK’

3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada; ilkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Nereden Geliyor Bu Sesler?”, ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar “ Bir Acayip Yolculuk”, lise kategorisinde yarışmaya katılanlar ise " Sağlık Olsun!”” kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler.

Doğru bilginin en büyük ödül olduğu bu yüzden okuyan herkesin kazandığı Ufka Yolculuk Yarışmasında kitap okumayı daha da çok sevdirmek için birbirinden özel yüzlerce ödül verilecek.

‘YARIŞMACILARA ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER VERİLECEK’

Türkiye geneli ödüllerde birinci, ikinci ve üçüncülere farklı özelliklerde laptop ve elektirikli kaykay; ilk 50’ ye giren yarışmacılara da birbirinden özel ödülleri kazanma imkanı sunulacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen yarışmada ayrıca 81 ildeki paydaş STK lerin hazırladığı birçok ödül de yarışmacıları bekliyor.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 18:26