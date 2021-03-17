Ufka Yolculuk’tan Kır’a hayırlı olsun ziyareti

M.BURAK YALÇIN

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 9’uncusu için tanıtım faaliyetlerini yürüten Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Abdulkadir Büyükçınar, Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten atanan Hüseyin Kır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dün gerçekleşen ziyarette Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Abdulkadir Büyükçınar, 9’uncusunu düzenleyecekleri Ufka Yolculuk yarışması ile ilgili Hüseyin Kır’a bilgi verdi.

“Sağlıklı yaşam için oku, sağlıklı yaşamı seç ve sağlıklı yaşam için harekete geç” parolası ile tüm genç ve çocukları yarışmaya davet eden Büyükçınar, “Ufka Yolculuk ekibi bugün ve yarın için güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor” dedi.

Büyükçınar, yarışmada lise, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde birinci olanlara 1500 lira, ikinci olanlara 1000 lira, üçüncü olanlara 750 lira, dördüncü ve beşinci olanlara 500 lira, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu olanlara 250 lira, onbirinci ile yirminci arasında dereceye girenlere ise 150 lira ödül vereceklerini söyledi.

Hüseyin Kır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükçınar’a ve Çorum Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyesi Hamza Kalınsazlıoğlu’na teşekkür etti.