Uğur Barlık Erol Olçok’ta tedavi görüyor

EROL TAŞKAN

Uğur Makina Yönetim Kurulu Uğur Barlık ve eşi Hikmet Barlık Covid19’a yakalandı.

Uğur Barlık Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alırken, eşi Hikmet Barlık’ın evinde takip altında bulunduğu öğrenildi.

Öksürük ve ateş şikayeti ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat ettiklerini ve yapılan testin pozitif çıktığını belirten Uğur Barlık, “Hastanemizde tüm tetkik ve tedavilerimiz itina ile yapılıyor. Yakın zamanda sağlığımıza kavuşmayı ümit ediyoruz.” dedi.

Hastane yönetimi ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uğur Barlık, hastane hizmetlerinden ve hastaları karşı gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.