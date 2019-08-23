Uğur Beker emekli oldu

EROL TAŞKAN

Mimar Sinan Mahallesi Fatih Camii İmam Hatibi, şehit babası Uğur Beker, 33 yıldır sürdürdüğü görevinden emekli oldu.



Çalışkanlığı ve vakarıyla bilinen Uğur Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesten helallik istedi. Beker, 1986 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesi Arpacık Köyü'nde başlayan görevi ve emekliliği ile ilgili şunları dile getirdi: "25.04.1986 yılında Bitlis Göroymak Arpacık Köyü'nde başladığım ve gururla şerefle 33 yıl hizmet ettiğim Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki İmam Hatiplik görevimden 20.08.2019 tarihi itibariyle emekli olarak ayrıldım.

Rabbim'e sonsuz hamd-u senalar olsun ki 33 yıl, bu geçici dünya hayatında beni bu görevle istihdam etti, rızıklandırdı. Bundan sonraki hayatımı, bundan evvelki hayatımdan hayırlı eylesin. Cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler versin. Bütün eş, dost, akraba, meslektaşlarım ve cemaatimden dünyaya ve ahirete ait haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Benim hakkım varsa herkese helal olsun."