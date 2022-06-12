Uğur Işılak'tan muhteşem konser

Çorum Belediyesi’nin “Yaz Konserleri” kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Uğur Işılak, Çorum’da coşkulu bir konsere imza attı.

Yağışlı havaya rağmen Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

Çorum Belediyesi ‘’Yaz Konserleri’’ etkinliği kapsamında ünlü sanatçı Uğur Işılak, Çorumlularla buluştu.

Konserinde sevilen şarkıları “Haydi Anadolu” ve “Dombra” ile birbirinden güzel türküler seslendiren Uğur Işılak, hava muhalefetine rağmen meydanı dolduran dinleyicileri coşturdu.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022, 17:11