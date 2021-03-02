Uğur Kurs açılıyor

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Çorum Uğur Kişisel Gelişim Kursu, Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi (Albayrak İlkokulu civarı) numara 18’de açılıyor.

Kurs Müdürü Nazan Şahin, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra mezun adaylara yönelik kurslar ve sınavlara hazırlık eğitimi düzenleyeceklerini açıkladı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Uğur Kurs’un hizmet halkasına Çorum’u da eklediğini belirten Nazan Şahin, “5 katlı binamızda derslikler, VİP ve kabinli ders çalışma salonları, kafeterya ve idari bölümler yer alıyor” dedi.

Destek kurslarının yanı sıra İngilizce yabancı dil eğitimi de vereceklerini vurgulayan Şahin, Uğur Kurs’la ilgili şu bilgileri verdi:

“Üniversiteye hazırlıkta akla gelen ilk kurum olma misyonuyla yola çıkarak 26 Kasım 1968'de Laleli'de eğitim hayatına başlayan Uğur Dershaneleri, bugün dönüştüğü Uğur Kurs markası ile global ve çağdaş bir kurum olarak öğrencilere en iyi eğitimi sunuyor.

53 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimiz, eğitime teknolojik desteğimiz ve kazandıran yayınlarımız ile öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz.

Özellikle sınavlara hazırlık sürecinde sürekliliğin öneminin altını çizerek, öğrencilerimizin akademik gelişim sürecinde her zaman yanındayız. Bu yıl da ulusal sınavlarda Uğur Kurs olarak elde ettiğimiz Türkiye derecelerimiz ile bu güvenin zeminini sağlamlaştırdık. Hep birlikte başarı, keyif ve mutluluk dolu, sağlıkla bir arada olabildiğimiz bir eğitim dönemi geçirmeyi temenni ediyor, Uğur Kurs’un Çorum’a hayırlı olmasını diliyoruz.”

Kurs Müdürü Şahin, eğitim ortamlarını yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Uğur Kurs’a davet etti.