Uğur Makine yeni fabrikasına taşındı ve hedefini büyüttü

Tahıl değirmenciliği ve bakliyat işleme endüstrisinin dünyadaki en önemli referans dergilerinden biri olan Miller Magazine Dergisi, Çorum’da değirmen teknolojileri sektörünün köklü firmalarından Uğur Makina’nın başarısını kaleme aldı.

İşte Miller Magazine Dergisi’nde yer alan o haber;

“Değirmen teknolojileri sektörünün köklü firmalarından Uğur Promilling, son teknoloji ile donatılmış yeni tesisinde üretime başladı. Şirket, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 26.000 metrekare kapalı alana sahip modern tesisi ile üretim kapasitesini artırarak geleceğe yönelik yatırımlarına devam etmektedir.

Yetmiş yıldır değirmen makineleri üreten ve dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslimi un fabrikaları kuran Uğur Promilling, firmayı geleceğe hazırlama yolunda önemli bir adım daha atarak ciddi bir yatırıma imza attı. Çorum merkezli şirket, yüksek teknolojiye sahip makine, cihaz ve ekipmanlarla yeni üretim merkezine taşındı. Yapımı yaklaşık iki yıl süren Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern tesis, 20.000 metrekaresi atölye, 6.000 metrekaresi idari ofis olmak üzere toplam 26 bin metrekare kapalı alana sahip.

Uğur Promilling, yeni tesisi ile sektörde Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip üretim merkezlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Modern makine parkı ile maksimum verimliliğe ulaşmayı hedefleyen firma, yeni fabrikası ile üretim kapasitesini %30 artırmayı başarmıştır. Uğur Promilling 2021 yılında 3000 tonu yerli olmak üzere farklı kıtalarda 8500 ton öğütme kapasiteli anahtar teslimi un fabrikasını projelendirerek devreye almıştır. Şirket, çevreye ve doğaya saygı ilkesiyle enerji ihtiyacını karşılama noktasında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi panellerine de yatırım yapacak ve sıfır karbon ilkesi mottosunu hayata geçirmiş olacaktır.

Bu yatırımlar sonucunda artan talebi karşılamak için mevcut kapalı alana ilave 10 bin metrekare kapalı alan ekleyecek olan Uğur Promilling, tamamladığı yeni alanla birlikte istihdamını %30 artırmayı planlıyor. 2023 yılında devreye alınacak ek kapalı alan ile çok daha güçlü ve geniş bir yapıya kavuşacak olan Uğur Promilling, bayrağı daha da ileriye taşıyarak sektörde söz sahibi olmaya devam edecek.

1955 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Uğur Promilling, değirmen makineleri, yem değirmeni makineleri, tahıl depolama sistemleri ve ekipmanları üretmekte, anahtar teslimi un, çeltik ve yem fabrikaları kurmaktadır. Üretiminin %80'ini ihraç eden firma, bugüne kadar 100'e yakın farklı ülkede anahtar teslimi projeler gerçekleştirmiştir. Bu projeler arasında ileri yüksek kalite standartları talep eden Avrupa ve İskandinav ülkeleri de bulunmaktadır.

Tek hat ile 800 ton/gün yüksek hammadde öğütme kapasitesine ulaşan fabrikaları tasarlayıp devreye almayı başaran Uğur Promilling, 2018 ve sonraki yıllarda ihracatta ilk 1000 Türk firması arasında yer almayı başarmıştır. İç piyasada önemli sayıda müşterisi ve tesisi bulunan Uğur Promiling, uzman mühendis kadrosu, modern yazılım destekli proje ofisi, dinamik satış ekibi ve satış sonrası servisi ile her zaman üst düzey kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Yakın zamanda Amerika pazarına açılan Uğur Promilling, bölgenin önemli kurumlarıyla anlaşmalar yaparak bu pazarda zirveye ulaşmayı hedefliyor.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022, 18:01