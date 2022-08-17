Uğurludağ-Çorum kara yolu yenilenecek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Uğurludağ Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenliği’ne katıldı.

Uğurludağ Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenliği”nde konuşan Milletvekili Ceylan, “Uğurludağ Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye en fazla destek veren ilçelerin başında geliyor, 2023’te de yine geleneğini yapacaktır” dedi.

Uğurludağ ilçesinin çehresini değiştiren ve insanların yaşam kalitesini yükselten TOKİ konutlarının 3. etabının da bitme aşamasında olduğunu söyleyen Ceylan, 160 konutun anahtarlarının bu ay sonunda hak sahiplerine dağıtılacağını müjdeledi. Yeni yapılan konutlarla birlikte TOKİ’nin yaptığı konut sayısının 310 olacağının ifade eden Milletvekili Ceylan, 150 yeni konut yapılacağı sözünü verdi.

Çorum’un 14 ilçesi ve 2 beldesinin bu yıl sonu itibariyle doğalgaza kavuşacağının anlatan Milletvekili Ceylan, Uğurludağ ilçesine de doğalgaz sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ceylan, Çorum’da bir süre sonra büyük köylerde de doğalgaz kullanımına başlanılacağının ifade etti.Gölet ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını vurgulayan Ceylan, Uğurludağ’da sulanabilir arazinin tamamını suya kavuşturacaklarının bildirdi. Milletvekili Ceylan, Uğurludağ’da gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunacağı Gençlik Merkezi yapmak için söz verdi.

Uğurludağ’da gençlerin futbol oynayabilmeleri için yapılan stadın bir süre önce faaliyete açıldığını vurgulayan Ceylan, gençlerin sağlıklı bir ortamda futbol oynadıklarını kaydetti.

Ceylan, Uğurludağ Stadı’nın aydınlatılması için de gerekli çalışmaların yapılacağını vaat etti. Alanı dolduran çocuk ve gençlerden gelen “Havuz isteriz” tezahüratları nedeniyle Ceylan, Uğurludağ’a bunca yatırımla birlikte havuzun da hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, yüzme havuzu sözünü verdi. Ceylan, Uğurludağ-Çorum kara yolunun İskilip yol ayrımına kadar olan bölümünün yeniden yapılması ile ilgili ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Mesire alanın çehresini değiştireceklerini anlatan Milletvekili Ceylan, eğlence merkezleri, kır kafesi ve sosyal donatılarla mesire alanını tam anlamıyla tatil köyü haline getireceklerini ifade etti. Ceylan, Uğurludağ’ın sadece Çorum’un değil Türkiye’nin cazibe merkezi haline getireceklerinin altını çizdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 17:36