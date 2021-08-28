Uğurludağ’a iki güzel proje

İlçe ziyaretleri kapsamında Uğurludağ’a giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Uğurludağ’da ilk olarak esnaf ziyaretleri yapan Milletvekili Ceylan, daha sonra Belediye Başkanı Remzi Torun’u da makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Torun, bugüne kadar ilçeye yapılan yatırımlar ve yapmayı planladıkları projeler hakkında brifing verdi. Seçim döneminde ilçe halkına verdikleri vaatlerin büyük bir bölümünü daha 2.5 yıl geçmiş olmasına rağmen yerine getirdiklerini anlatan Torun, Uğurludağ ekonomisine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak iki önemli projeden de bahsetti. Bunlardan birinin Beyoğlu Yaylası Mesire Alanı Bungalov Evleri, diğerinin ise ilçe merkezine yakın bölgede inşaat etmeyi planladıkları bitişik dört daireli dubleks, bahçeli evler olduğunu belirten Torun, bu projeler için Milletvekili Ceylan’dan destek istedi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN SON BİR AY

Milletvekili Ceylan, Uğurludağ ziyareti sırasında inşaatı devam eden yatırımları da yerinde inceledi. Ceylan’ın incelediği yatırımlardan biri de yapımında son aşamaya gelinen Emniyet Müdürlüğü binası oldu.

Ceylan, binanın son durumu hakkında Kaymakam Muhammet Çiftçi’den bilgiler aldı.

4 milyon 500 bin TL’ye mal olan yeni emniyet müdürlüğü binasının 30 Eylül tarihinde bitirilerek halkın hizmetine sunulacağını söyleyen Ceylan, yeni binayla birlikte emniyet mensuplarının daha ferah bir çalışma ortamına kavuşacağını ifade etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021, 13:28