Ulaş A.Ş.'den özür geldi

EROL TAŞKAN

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, bir sağlık çalışanın yaşadığı sorunla ilgili kamuoyundan özür diledi. Ballı yaptığı açıklamada bir kişinin yaptığı hatanın tüm camiaya mâl edilmemesini istedi.

Olağanüstü dönemlerin yaşandığı şu günlerde el birliği içerisinde olunması gerektiğine işaret eden Arap Ballı, gereken tüm uyarıların yapıldığını ve bu konudaki tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı açıklamasında şunları söyledi; "Çorum'da toplu ulaşım hizmetlerini en iyi ve en kaliteli bir şekilde sürdürme gayretiyle tüm Çorumlular'a hizmet ediyoruz.

Tüm çabalarımıza rağmen, malesef zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor.

Bunlar içerisinde geçen gün bir sağlık çalışanımızla ilgili bir sorun yaşandı. Bu durum en çok camia olarak bizleri üzmüştür. Olağanüstü günlerden güçtiğimiz şu zamanda büyük fedakarlıklarla toplumumuza hizmet eden değerli sağlık çalışanlarına katkı ve destek vermek bizim de boynumuzun borcudur. Sağlık çalışanları arasında temizlikçi ya da yardımcı eleman anlamında bir ayrım yapmamız asla söz konusu olamaz.

Yaşanan üzüntü verici hadise ile ilgili gereği yapılmış, uyarı tedbirlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. El ele vererek bugünleri aşacağımızın bilinciyle hareket eden camiamız, Belediye Başkanımız tarafından verilen desteklerle de hizmetini sürdürmenin mücadelesini vermektedir. Biz Çorum Ulaş A.Ş. olarak günlük tam özel hastanelerle beraber 5 bin 500 sağlık çalışanı ve belediye personelinin tamamını bedava taşıyoruz. Her hangi bir şoförün yanlış hareketinden dolayı tüm camiamızın suçlanmaması gerekir. Buna rağmen hala bir aksaklık varsa bundan dolayı da halkımızdan özür dileriz."

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 20:49