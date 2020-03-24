Ulaş A.Ş. mazot desteği istiyor

EROL TAŞKAN

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı Belediye'den mazot desteği talep ettiklerini söyledi. Gazetemizi ziyaret ederek toplu ulaşımla ilgili zor durumda olduklarını belirten Ballı, hafta içi günlük 46 bin yolcu sayısının 4 bin 600-5 bin seviyesine düştüğünü, yakıt masrafını çıkaramadıklarını bildirdi.

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Danışma Kurul Üyesi Adnan Cıdık, Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Uslu ve Mustafa Emiroğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Arap Ballı şunları söyledi; "Şartları tam yerine getiremediğimiz için devletten gerekli yardımları alamıyoruz. Seferler azaltılmasına rağmen masrafların altından kalkamıyoruz. Hafta içi günlük 46 bin yolcudan 4 bin600-5 bin arası yolcuya düştük. Aynı yakıtı yakıp, aynı işçiyi çalıştırıyoruz. Belediye'den mazot desteği istiyoruz. Mazotu belediyeden şoförü de bizden olsun teklifinde bulunduk. Yakıt desteği verilirse ayakta kalma şansımız biraz daha var. Bugünler zor günler. Bugünleri karşılıklı fedakarlıklarla atlatabiliriz. Hizmetlerimizi atsatmadan yürütebilmemiz için böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Belediye Başkanımızı ziyaret ederek taleplerimizi şifai olarak bildirdik, henüz olumlu bir karşılık alamadık. Başkanımızdan olumlu cevap bekliyoruz.

Ayrıca aylık ödeme yaptığımız 250 kontürlük kira bedelinin şimdilik 3 aylığına alınmamasını resmi dilekçeyle talep ettik."

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 19:23