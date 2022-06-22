Ulaş A.Ş sorunlarının çözümü için Belediye’den destek bekliyor

FATİH AKBAŞ

Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, artan maliyetler nedeniyle sıkıntıda olduklarını belirterek, yaşadıkları sorunlara belediyeden çözüm beklediklerini söyledi.

Gazetemizi ziyaret eden Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, toplu ulaşımdan 126 ailenin ekmek yediğini ifade ederek, “Artan maliyetler nedeniyle zor durumdayız. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Çevre illerimizde üniversite öğrencilerinin nüfusa oranları bize göre fazla olduğu için toplu ulaşım sisteminde sorun olmuyor. Birde çoğunda askeri birlikler var. Bundan dolayı yolcu yoğunluğunda sorun yaşamıyorlar. Çorum’da ise üniversite öğrencilerinin sayısı nüfusa oranla az. Buda toplu ulaşıma olumsuz yansıyor. Yeteri kadar yolcu bulamıyoruz. Pandemi döneminde zararına çalıştık bu dönemi sıkıntılarla atlattık. Sıkıntılardan dolayı da 18 otobüsü ve paranın kontrolünü belediyeye bırakmak zorunda kaldık. Belediye, çalışan otobüslere günlük 40 litre mazot desteği vermeye başladı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu anlaşmayı yaptığımızda mazotun litresi 12,50 liraydı ve o günki şartlarda bu yardım gelir-giderimizi karşılayacak düzeydeydi. Ancak mazot şimdi 30 liraya yükseldi. Bu da bizi tekrar sıkıntıya soktu. 126 aile olarak ekmeğimizin peşindeyiz. Bizim siyasi gidişat ve çalkantılarla ilgimiz yok. Bu süreçte Çorum Belediyesi’nin otobüslerimizi ya değerinde satın almasını ya da sıkıntımıza bir çözüm bulmasını istiyoruz. Sorunumuzun çözümü için kapısını çalmadığımız siyasi ve bürokrat kalmadı”dedi.

Sorunlarının çözümü noktasında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan yardım isteyen Arap Ballı, “Belediye Başkanı şehrül emindir. Halkın koruyucusu ve kollayıcıdır. Burada şehrül eminliğini göstermesini istiyoruz. Belediyeden acil destek bekliyoruz”şeklinde belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan kontak kapatma hadisesine açıklık getiren Ballı, “Biz o gün kontak kapatmadık. İşimizi bırakmadık. Sadece kontak kapatma girişiminde bulunduk ancak Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz araya girince kontak kapatmadık. İşimize devam ettik”diyerek sözlerini tamamladı.