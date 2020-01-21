Ulaş Tokgöz CHP Merkez İlçe’ye aday

FATİH AKBAŞ

Mimarlar Odası Çorum Şube Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Merkez İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

CHP parti binasında basın toplantısı düzenleyen Ulaş Tokgöz sözlerine, “44 yaşındayım, evli ve bir çocuk babasıyım. Çorum’da 12 bin üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yani sizlerin ailesinden biriyim. 17 yıllık meslek hayatımın 13 senesinde Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. 4 dönemdir de Mimarlar Odası Çorum Başkanıyım. 2014 senesinde de partimden Belediye Meclis Üyesi adayıydım” diyerek başladı.

Taban mutabakatının adayı olduğunu kaydeden Tokgöz, “ Kırmızı çizgim demokrasidir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisidir, 6 oktur ve Cumhuriyettir. Ailem dediğim partililerimin destekleriyle ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu önemli görev için yola çıktık. Yola çıkmamızın temel etkeni parti içi demokrasiyi çalıştırmaktır. Partimin yerelde ve genelde iktidar olmasını sağlamaktır. Bu yolda tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Tokgöz, basın açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Kongre sürecine girdiğimiz bugünlerde ilimizde yeniden yapılanma, örgütün dinamizminin yenilenmesi ve dengeli bir yönetimle partimizi tüm parti sevdalılarıyla birlikte el ele, omuz muza yerelde ve genelde CHP’yi iktidara taşımak için adayım.

Partimin ilkelerine, kendime inandığım için aday oldum. Siyaseti dürüstçe, hiç kimseyi ötekileştirmeden ve en önemlisi önümüzde kolay olanı değil doğru olanı yapmak için adayım. Partimizin içinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit bir partidaşlık anlayışıyla parti çalışmalarını sürdüreceğim. Çoğulcu ve katılımcı bir yönetim oluşturacağım.”

Daha verimli ve pozitif bir çalışma sağlamanın tek hedefi olduğunu vurgulayan Tokgöz, “Çorum’da herkesi kucaklayacak, insanlarımızın yüreklerine ve vicdanlarına dokunarak onların sözcüsü olacak bir siyaset ortaya koymak için partimizin genelde belirlediği politikaları yerelde güçlü bir şekilde savunmak için kentimizde mezhep, dil, din, ırk, cinsiyet, renk ayrımı yapmaksızın toplumsal barışın mimarlığını üstlenmek için Cumhuriyet kazanımlarını ilke ve inkılaplarını, gericiliğe, yobazlığa dur demek için Atatürk devrimlerini korumak ve daha da ileriye taşımak için ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın geleceği adına hissettiğim sorumluluk duygumla Çorum Merkez İlçe Başkanlığına adayım” diyerek sözlerini tamamladı.

MERKEZ İLÇE KONGRESİ HAFTA SONU

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ise kongre sürecinin devam ettiğini belirterek, “Şimdiye kadar 12 ilçede kongrelerimizi tamamladık. Cumartesi günü Laçin ilçe kongremizi yapacağız. Merkez İlçe Kongremiz ise 26 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek” dedi.