Ulaşım yatırımları masaya yatırıldı

Çorum’un ulaşım yatırımları ve projeleri Ankara’da masaya yatırıldı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’dan oluşan heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, son derece verimli geçen görüşmede Çorum heyeti, Bakan Karaismailoğlu ile Bakanlığın Çorum’da devam eden yatırımlar ve projeler istişare edildi. Devam eden il, ilçe karayollarının durumu Bakan Karaismailoğlu’na iletildi.

Bakan Karaismailoğlu da başta Kırkdilim tünelleri, Osmancık, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü yolları olmak üzere tüm yatırımlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadan çalışmaların sürdürülmesi hususunda talimatlar verdi.

Görüşmede demiryolu projesi de gündeme geldi. Bakan Karaismailoğlu, belirlenen takvim doğrultusunda demiryolu projesinin de hayata geçirileceğini söyledi.

Çorum heyeti, kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 19:21