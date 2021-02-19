Ulaştırma Bakanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Şubat Pazartesi günü Çorum’a gelecek.
Sabah saatlerinde Osmancık'ta karşılanacak olan Bakan Karaismailoğlu, Kırkdilim Tüneli Şantiyesi'nde brifing alacak ve ışık görme tüneli törenine katılacak.
Anitta Otel’de öğle yemeğinden sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile İskilip Kavşağı'nda inceleme yapacak olan Bakan, Karayolları 73. Şube Şefliği ziyareti, Çorum Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirecek.
Çorum tweete helal olsun
Diye diye adamı gelmek zorunda bıraktı ..
Havaalanı ve tren yolu meselesini çorumda tek konuşan sosyal medya hesap o sanki...
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Adamlar 7 ayda; Dünyaya mesafesi; 190 milyon kilometrelik #Mars'a araç indirdi;
Ulaştırma Bakanımız Sayın
@akaraismailoglu
Ankara'ya 240 km mesafede olan #Çorum'a 11 aydır gelemedi.
//Biz bi uçak indiremedik ya, ona yanarım.
Adam yerine konmuyoruz en çok da o koyuyor
demişti..