Ulaştırma Bakanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Şubat Pazartesi günü Çorum’a gelecek.

Sabah saatlerinde Osmancık'ta karşılanacak olan Bakan Karaismailoğlu, Kırkdilim Tüneli Şantiyesi'nde brifing alacak ve ışık görme tüneli törenine katılacak.

Anitta Otel’de öğle yemeğinden sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile İskilip Kavşağı'nda inceleme yapacak olan Bakan, Karayolları 73. Şube Şefliği ziyareti, Çorum Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirecek.