Ulaştırma Bakanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 15 Mart Pazar günü Çorum’da olacak.

Yapılan açıklamaya göre, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir görüşme yaptı. Bakan Turhan, görüşme sırasında Çorum’a davet edildi.

Akşam saatlerinde de AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bakan Cahit Turhan ile bir kez daha görüştü. Ceylan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın 15 Mart Pazar günü Çorum’a geleceğini duyurdu.

Oğuzhan Kaya ile birlikte Bakan Turhan’ın Çorum programı hakkında bir görüşme daha yaptıklarını kaydeden Ceylan, Bakan Turhan’ın Çorum’da başta Kırkdilim olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırımlarını yerinde görme fırsatı bulacağını vurguladı. Bakan Turhan’ın her seferinde olduğu gibi bu ziyareti sırasında da Çorum’a heybesi dolu bir şekilde gelmesini beklediklerini anlatan Ceylan, Bakan Cahit Turhan’ın Çorum’a kazandırılacak yeni yatırım müjdelerini vereceğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)