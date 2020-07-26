Ulaştırma projelerini istişare

FATİH AKBAŞ

Amasya Çevre Yolu’nun açılışına katılan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüler.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılışı yapılan Amasya Çevre Yolu’nun kurdele kesim törenine katılan Milletvekili Kavuncu ile Başkan Aşgın, daha sonra Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek Çorum’un ve Belediyenin ulaştırma projelerini değerlendirdiler.