‘Ülkemizi hain oluşumlara asla teslim etmeyeceğiz’

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bugün 15 Temmuz 2022 FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin yıl dönümü. Ülkesine, bayrağına, toprağına, demokrasisine, ailesine ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkan vatansever şehitlerimizin ise onurlu mücadelede aramızdan ayrılışlarının yıl dönümü”dedi.

Yüz yıllardır bu vatan topraklarını kanlarıyla koruyan asil Türk halkının bir kez daha bu vatan için koşulsuz şartsız canını siper ettiği o hain FETÖ darbe girişiminin acı hatırasının dün gibi akıllarda olduğunu belirten Elvan Can Çabuk, “Devletin her kademesine konumlandırılmış, işlemiş bu hain girişimlerin bir daha asla ortaya çıkmamak üzere yok olmaları için bizlerin ve büyük Türk milletinin gerekirse bir kez daha hiç düşünmeden canını ortaya siper edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Devlet dışında hiçbir oluşumun vatanımıza, toprağımıza ve halkımıza el sürmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz ve ülkemizi asla bu hain oluşumlara teslim etmeyeceğiz. Biz şanlı Türk milleti asla bitmeyiz, bitmeyeceğiz. Bu vesile ile 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde vatan, bayrak, demokrasi ve bu cennet vatanın her karış toprağı için kendini siper eden, vatanı için canını veren kutsal şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kıymetli aileleri ve yüce Türk halkına başsağlığı diliyorum”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)