‘Ülkemizin aydınlık geleceği için çalışıyoruz’

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Türkiye’nin ilk grafen üretim tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmasında heyecanını ve elde ettiklerini başarıyı dile getirdi. Ahlatcı, “Ahlatcı Holding olarak, tüm imkân ve kabiliyetlerimizle ülkemizin aydınlık geleceği için çalışıyor, bu saikle milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler ortaya koymak için gayret gösteriyoruz.” dedi.

Açılış töreninde davetlilere hitaben yaptığı konuşmasında Nanografi firmasının yaptığı çalışmalara ve geldiği noktalara değinen Ahmet Ahlatcı, şunları söyledi;

“Ülkemizin yüksek teknolojideki yatırımlarının müstesna bir örneği olan tesisimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri, heyecanımıza ortak olmaya, bu gururu birlikte yaşamaya davet ettik, nazik teşrifleriniz için bilhassa teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE’NİN İLKİ BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ

Nanografi olarak bugün, Grafen seri üretim tesisimizin açılışını yapacağız. Bu, aynı zamanda ülkemizin ilk, bölgemizin ise en büyük hacimli nano teknoloji yatırımı olacaktır. Bu yatırımla yıllık grafen üretimimiz 100 tonun üzerine çıkacaktır. Kurduğumuz üretim hattı dünyanın genelinde Grafen üretiminin zorluklarının çözüldüğü, standart kalite ile kullanıcı dostu bir modele sahiptir. Bu modeli ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde çok daha büyük hacimlere göre ulaşılabilir şekilde tasarladık.

AR-GE 2 YILDA TAMAMLANDI

2015 yılında pilot üretimini gerçekleştirdiğimiz Grafenin 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken başlattığımız yatırım planı ile 2 yıl içerisinde tamamlayarak bugün seri üretimine geçiyoruz. Ancak bir yandan da ARGE laboratuvarlarımızı büyütüyor ve hem Grafenin hem de Grafen boyutundaki diğer nano malzemelerin üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz ki Grafeni saf halde üretmek çok önemli olsa da, bunun daha da ilerisini planlıyor, son ürün geliştirme çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz.

Bu gayretle, 2019 yılında Ulusal Bor Enstitüsü ile birlikte Grafen ve Bor katkılı, ülkemizin ilk özgün lityum-iyon batarya ARGE projemizi başlattık, çok güzel sonuçlar aldık, yakın zamanda sizlerle paylaşacağız,

Savunma sanayimizdeki gurur kaynaklarımızdan olan TUSAŞ şirketimiz ile Grafen katkılı nano kompozit çalışmasını hayata geçirdik, yine TUSAŞ ile uluslararası proje işbirlikleri gerçekleştirdik, Avrupa Birliği projesinde müşterek çalışıyor ve dünyanın en büyük sorunlarından olan korozyonun çözümünü Grafen ile geliştiriyoruz.

Roketsan şirketimiz ile birlikte yüksek performanslı yüksek operasyonel kabiliyetlere sahip kaplama ürünlerini geliştirerek yerlileştirdik.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Grafen katkılı kurşungeçirmez balistik plaka projemizin sözleşmesini imzaladık,

YAKIN ZAMANDA SEVİNDİRİCİ HABERLER PAYLAŞACAĞIZ

Grafen malzemesindeki uzmanlığımız bize sivil, askeri ve akademik ölçekte büyük tecrübeler ve fırsatlar kazandırdı. Yakın zamanda tüm milletimiz ile sevindirici haberlerimizi paylaşmayı umuyoruz.

Ahlatcı Holding olarak, tüm imkân ve kabiliyetlerimizle ülkemizin aydınlık geleceği için çalışıyor, bu saikle milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler ortaya koymak için gayret gösteriyoruz. Sizlerden aldığımız ilham ve teşvikle, ileri malzeme teknolojilerinde olduğu gibi biyoteknolojide büyük gelişmeler kat ettik. Biliyorsunuz, ülkemizin DNA Barkod teknolojisindeki ilk yerli modeli başarılı şekilde geliştirdik ve üretime hazır hale getirdik.

TÜM İHTİYACA YETECEK AŞI ÜRETECEĞİZ

Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına aldığı anda bizler henüz Türkiye’de ilk vaka yokken çalışmalarımızı başlattık ve öncelikli olarak aşı modellememizi gerçekleştirdik. Bundan 1 yıl önce yaptığımız tasarım bugün çok daha net bir şekilde anlaşılıyor ki nazal yolla uygulanan bir aşı hem güvenli hem de daha başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Bizler pre-klinik deneylerimizin tamamını başarıyla geçirdik. Bu ay ise üretime başladık. Nisan ayı itibari ile insanlarda uygulanmaya başlanacak olan aşımızın bu yıl içinde ülkemizin ihtiyacının tamamına yetecek kadar üretilebileceğini planlıyoruz. Bu süreçte bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya şükranlarımı sunuyorum.

Biyoteknoloji çalışmalarımızdan bir diğerinde ise hızlı ve etkin tanı yöntemi olarak n-FasT tanı kitini geliştirdik. 30 dakikada sonuç veren n-FasT bu özelliği ile dünyanın en hızlı PCR tanı kitlerinden biri oldu.

HAYAL KURMAK, CESARET ETMEK VE ÇOK ÇALIŞMAK

Yüksek teknolojide başarılı olmanın şartları Önce hayal kurmak, sonra cesaret ve daha sonra da çok çalışmaktır. Bizler, bu düşünce ile çalışmayı, katma değer oluşturmayı ve ülkemizin aydınlık geleceğine fayda sağlamayı sürdürerek, sizlerden aldığımız ilham ile her gün yeni ve farklı işler geliştirmenin gayreti içerisindeyiz.

Sizlere destekleriniz ve her türlü yardımlarınız için şükranlarımı sunuyor, ülkemiz için yaptığınız hizmetlerde Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 19:23