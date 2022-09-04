Ülkü Ocakları Genel Başkanı'ndan Çorum ziyareti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Yıldırım, eğitimin önemini vurgularken Ülkücülerin bilimde, teknolojide, eğitim ve kültürel faaliyetler noktasında öncü olması gerektiğine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım “Bugün gençliğe her dönemden olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü gençlik bir milletin umududur. İyi yetiştirilmiş bir gençlik var ise o devletin geleceğinden endişe etmeyin. Ama gençliğimizi iyi yetiştiremezsek bir gün bu topraklardan yok olur gideriz. O yüzde Ülkü Ocakları olarak öncelikli hedefimiz gençlerimizin kültürünü iyi tanıması, milletine faydalı olması, örfünü, adetini ve töresini bilmesi için iyi yetiştirmek” dedi.

Ülkücü Hareketin, aziz Türk milleti ve onun aydınlık geleceğinin biricik teminatı olan Türk gençliği için gece gündüz çalışmaktan bir an olsun geri durmayacağını belirten Genel Başkan Yıldırım, Ülkü Ocaklarının hayata dokunan projelerle Türk gençliğinin hizmetinde olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocaklarının yaptığı faaliyetler hakkında Genel Başkan Yıldırım’a bilgi verdi. Genel Başkan Yıldırım, Ülkü Ocakları ziyaretinin ardından Sanat Sokak'ta bulunan Çorum Ülkü Ocaklarına ait tanıtım noktasının açılışını yaptı. Daha sonra parka oturan vatandaşları ziyaret eden Genel Başkan Yıldırım, onlarla ayaküstü bir süre sohbet etti.