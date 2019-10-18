Ülkü Ocakları şehitler için mevlit okuttu

FATİH BATTAR

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Mehmetçik için Mevlid-i Şerif okuttu.

Yatsı Namazından önce Çorum Ulu Camiinde okunan Mevlid-i Şerife Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, MHP Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik yaptığı konuşmada; “Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması, kahraman Mehmetçiğin mesrur ve muzaffer olarak dönmesi için, harekât kapsamında şehadet şerbetini içen; başta hemşehrimiz ve harekâtın ilk şehidi Ahmet Topçu ve bütün şehitlerimizin aziz ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okutarak, helva dağıttık. Programımıza katılım sağlayan ülküdaşlarımıza teşekkür ederim. Allah kabul etsin” dedi.

Okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazından sonra vatandaşlara helva dağıtıldı.