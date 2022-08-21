Ülkü Ocakları, Sürdürülebilir Tarım Projesi'ni hayata geçirdi

Çorum Ülkü Ocakları, Sürdürülebilir Tarım Proje’lerini uygulamalı olarak hayata geçirdiklerini açıkladı.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, ülkücü gençlik olarak toprağa dayalı üretimin önemine dikkat çekmek, bir karış daha toprağın dahi atıl bir vaziyette kalmamasını sağlamak ve modern teknolojiyle tarımı bir araya getirmek adına 9 Işık Doktrini ile ‘Köycülük’ ilkesi gereğince Sürdürülebilir Tarım Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünyanın bugün tarihte emsali görülmemiş bir nüfus yoğunluğuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Orhan Tosik, “Günümüzde dünyanın 8 milyara yakın bir insan nüfusunu barındırıyor olması; sosyal, ekonomik ve çevresel bir takım problemlerin su yüzüne çıkmasına sebep olmuştur” dedi.

Bu problemlerin başlıcaları arasında gıda yetersizliğinin geldiğini söyleyen Tosik, hayata geçirdikleri proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Gıda yetersizliğine sebep olan birçok etken sıralamak mümkün olabilir. Ancak bu noktada en belirgin unsur olarak ekilebilir alanların daralmasını gösterebiliriz. Çeşitli iklim olayları sebebiyle doğal çevrenin değişmesi, tarım alanlarının bilinçsizce kullanılması, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının hoyratça harcanması gezegenimizi geleceğimiz adına endişe verici bir yer haline getirmektedir. Bütün bunların yanı sıra çeşitli sebeplerle tarıma uygun alanların boş bırakılması, köklü bir tarım politikasının geliştirilememiş olması da hem ülkemiz hem de dünyamız adına üzüntü vericidir.

İşte tam da bu noktada Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nce düzenlenen eğitim programına katılan İl Başkan Yardımcısı Sercan Tamay, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.

Eğitimlerini tamamlayan temsilciler, istikbalimizin teminatı olan gençlere Sürdürülebilir Tarım Projesi'ni uygulamalı bir şekilde anlatarak eğitimler vermeye devam ediyor.” (Haber Merkezi)