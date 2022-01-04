Ülkü Ocakları’ndan coşkulu konser

M.BURAK YALÇIN

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından “Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin Adım Adım Turan” temalı konser programı gerçekleştirildi. Konserde sahne alan ülkücü sanatçılar Ali Kınık ile Alperen Kekilli Çorumlulara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Dün akşam Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Kürşat Azkur, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, MHP ve Ülkü Ocakları’nın eski il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından konsere geçildi.

Konserde sahne alan ülkücü sanatçılar Alperen Kekilli ile Ali Kınık çok sevilen eserleri ile salonu coşturdular. Sanatçılara konsere katılan vatandaşlarda şarkılarda eşlik ettiler.