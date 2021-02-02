Ülkü Ocakları’ndan ısıtan kampanya

Çorum Ülkü Ocakları, ‘Bir bot bir mont’ kampanyasını tamamlayarak, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen ürünleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.

Pandemi döneminin ülke olarak zor günler geçirmemize neden olduğunu ve zor günlerde sorumluluklarının bir kat daha arttığını ifade eden Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Biz de bu sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz faaliyetlerle her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Yürüttüğümüz faaliyetler ve kampanyalarda bizleri maddi ve manevi olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayan gönüldaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Son günlerde Ülkü Ocakları üzerinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik operasyonlar yürütüldüğünü ifade eden Başkan Tosik, “Ülkü Ocaklarını sokaklara çekmeye yönelik hiçbir meşum emel amacına ulaşamayacaktır. Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocaklılar buradadır, meydandadır. Ülkücüler olarak, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi; bizim aklımız hep Türkiye'dir, hep Türk milleti iledir. Liderimizin emri, Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatıyla kanımızın, terimizin son damlasına kadar Türk milleti için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.