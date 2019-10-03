Ülkücü gençlerden çok güzel hareket

Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi, Dünya Yaşlılar Günü'nde güzel bir etkinliğe imza attı.

Ülkücü gençler, Yaşlılar Günü’ne dikkat çekmek için pazar alışverişi yapan yaşlıların ve kadınların eşyalarını taşıdı.

Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada, “Yaşlılarımız evimizin bereketi, huzuru, mazimiz, hafızamızdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle onlara şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.” denildi. (Haber Merkezi)