‘Ülkücü Hareket içinde fitne tohumuna geçit vermeyeceğiz’

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Ülkücü Hareket içerisine fitne tohumu ekme amaç ve eğiliminde olan hiç bir girişime asla geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Milliyetçi ve ülkücü hareketin değerlerinin yaşatıldığı kurum ve kuruluşların, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından milliyetçi ülkücü harekete emanet edilen Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları olduğunu belirten İl Başkanı Karapıçak, ilgili muhataplara sert uyarıda bulundu.

Milliyetçi ülkücü hareketin davasının da, gayesinin de, kurulduğu 1969 yılından itibaren 9 Işık Doktriniyle belirlendiğini kaydeden Karapıçak, şu açıklamayı yaptı: “Ülkücülerin asla taviz vermeyeceği, tartışmayı asla kabul etmediği hususlar ise ‘Lider, Teşkilat ve Doktrin’dir. Ve bizlerin tartışılması dahi kabul edilmeyen bu hususları kullanma gayreti ile Ülkücü Hareket içerisine fitne tohumu ekme amaç ve eğiliminde olan hiç bir girişime asla geçit vermeyeceğimizi özellikle belirtiyorum.

Bu minvalde tüzüğünde cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve 9 Işık Doktrini’ni kısacası ülkücü hareketin temel taşları olan hassasiyetlerini kullanarak toplumda yer edinmek ve emanetlerimize saldırarak faaliyet göstermek isteyen Ülkü Yolu Dayanışma Derneği nazarımızda arızalıdır, kasıtlıdır ve ilimizde ülkücü hareketi bölme ve yıpratma amaçlı olup, Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet ve ihanet içerisindedir.

Bu tür oluşumlara şuuru açık, emanetlere inançla bağlı kalan hiç bir ülkücü rağbet etmeyecektir. Ülkücülerin adresi Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları ve yine fitne odaklarınca ülkücünün hassasiyetlerini kullananlara ders niteliğinde olan liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla kurulan TATSAV (Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı)’dır.” (Haber Merkezi)